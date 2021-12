Elisabeth Tiffany pääses Eesti Laulu veerandfinaali ja avaldab kohe esimese sooloplaadi

Head uudised hakkasid tulema oktoobri alguses. Kõigepealt tuli rõõmusõnum, et Elisabeth Tiffany on valitud bändikonkursi ADM Interactive võitjaks, mis tähendas ka võimalust avaldada oma muusikaga album. Möödus vaid paar nädalat, kui oktoobri lõpus saabus teinegi hea uudis, seekord konkursilt Eesti Laul, kus ansambliga Minimal Wind tehtud lugu “What to make of this” tunnistati veerandfinaali vääriliseks.