Ilmaprognoosi kohaselt on päeval enamasti pilves ilm. Lume- ja lörtsihood liiguvad Saaremaalt ja Liivi lahe ümbrusest päeva jooksul üle Eesti ja lähevad üle jäävihmaks. Õhutemperatuur on mandril nii õhus kui maapinnal veel -10°C ümber, saartel on kuni -5°C. Pärastlõunal jätkub temperatuuri aeglane tõus, kuid püsib endiselt miinuspoolel, vaid saartel tõuseb õhtul 0°C ümbrusse. Kagu- ja idatuul tugevneb puhanguti kuni 15, saartel kuni 20 m/s ja kohati võib esineda pinnatuisku.