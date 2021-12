Osaühingu Autosõit libedasõidu instruktor Karlo Ehvärt rõhutas, et kõikide liiklusõnnetuste alus on valesti valitud sõidukiirus. "Teinekord on ka kiirus viis kilomeetrit tunnis liiga palju," tõi ta näite. "Liiklusõnnetuse põhjus ei ole mitte kunagi libe tee," jätkas Ehvärt. "Sel juhul võiksime ülevalt habemiku kohtusse kaevata," lisas ta.

Ehvärti ütlust mööda on tänapäevased sõidukid varustatud mitmete turvasüsteemidega. "Need aitavad natukene," sõnas ta. Instruktori kinnitusel polegi libedasõidul mingeid kindlaid rusikareegleid või -võtteid, sest olukorrad on väga erinevad. Tüüpilistest vigadest, mida sohvrid libedate teeoludega teevad, tõi Ehvärt esile äkilised liigutused. "Äkilisi liigutusi mitte kunagi teha ei tohi," sõnas ta ja lisas, et manuaalkäigukastiga sõiduki puhul võiks olla ainsaks äkiliseks liigutuseks siduri lahutamine. Teise komistuskivina märkis libedasõidu instruktor rooli liigset keeramist. Ta tõi näite, et kui autol on rattad risti all, siis libeda teega liigub sõiduk ikka otse.

OÜ Autosõit juhatuse liige Indrek Madar vastas küsimusele, mida peab tegema, kui auto teel libisema hakkab: "Alustades täna libedasõidu harjutamise ja õppimisega oleme lootusetult hiljaks jäänud. Seetõttu ei pea ma ka õigeks hetkel hakata selgitama, et nii või nii tuleb teha sellises olukorras." Ta selgitas, et kui auto juba libiseb, on midagi eelnevalt valesti tehtud. Madari sõnul saab soovitada vaid ennetavaid tegevusi. Esmalt on tema sõnul mõistlik ekstreemsetes oludes oma sõidud edasi lükata. "Juhul, kui siiski on vaja teele minna, siis mõelge korraks ka sellele, mis rehvid teie sõidukil on. Lamellrehv ei tööta kindlasti kiilasjäistes oludes niivõrd hästi, kui naast," selgitas Madar. "Aga ka naastuga on väga libe," lisas ta. Seega jääb üle vaid valida õige kiirus. Madar viitas tõsiasjale, et kiilasjää puhul võib ka väike kiirus osutuda liiga suureks.

Lisaks ettevaatlikule rooli pööramisele soovitas Madar vältida järske kiirendusi ja pidurdusi, välja arvatud ohuolukorras. Sohver peaks vaatama kaugele ette, et saaks oma tegevusi roolis tahulikult planeerida. Oluline on hoida pikivahet. "Kui see tundub piisav, siis jäta veel natuke ruumi," sõnas Madar.

Jäide ei ohusta mitte ainult sõidukijuhte, vaid ka kergliiklejaid. Jalakäijatel on vaja teada, et sõidukite pidurdus- ja peatumisteekonnad on sellistes oludes palju pikemad. Suvel saab kiirusel 50 kilomeetrit tunnis liikuva sõiduki seisma ekstreemse pidurduse korral 26 meetriga. Kiilasjää puhul on peatumisteekonnaks 110 meetrit. Seda peab arvestama enne, kui astuda ülekäigurajale.