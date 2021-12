Politsei- ja piirivalveamet saatis Leetu uue meeskonna

Politsei- ja piirivalveamet on lisaks humanitaarabile, tehnikale ja lõiketraadile lähetanud sel aastal Leetu ühtekokku 80 inimest. Käesolev lähetus on järjekorras kuues ning kestab sarnaselt eelmistega üks kuu. Leedus toetatakse koostööpartnereid, leedulased on omalt poolt kinnitanud, et niisuguses olukorras tulevad nad eestlastele appi.