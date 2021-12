Rainer Elhi osales lühimängufilmis "Lend"

"See on meie lennu film, aga näitlejad ei räägi mitte enda nelja aasta jooksul õpitust," selgitas Elhi. "Pigem on film kunstiline projektsioon meie lennust." Näitleja sõnul eeldab abstraktne film vaatajalt seda, et too tuleks mõtte otsimisel poolele teele vastu. "Samas pole vaja vaatajal midagi lahendada, nagu oleks mõnes tavalises, loogilises põnevikus."