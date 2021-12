Virumaa Teataja valis pressisõbraks Ida päästekeskuse

Pressisõbra valimine on alati üsna keeruline aastatel, kuhu jäävad valimised, olgu siis kohalikud või riigikogu koosseisu otsustavad. Valimisaastal on iga poliitik ajakirjaniku sõber, ka see, kes muidu telefonikõnele ei vasta või kommentaaridest keeldub. “Poliitikute sõbralikkuse tase on tänavu olnud kõrge, ajakirjanikud on soovitud info alati kätte saanud, kirsina tordil veel isiklikke komplimentegi,” rääkis Virumaa Teataja peatoimetaja Eva Samolberg-Palmi.