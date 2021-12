Gümnaasiumi filmifestivalile esitati rekordarv linateoseid

RGFF-i meeskond on rõõmus. “Meeskonnal on emotsioonid laes,” sõnas Pais ja jätkas, et rekordarv filme kõneleb noorte filmitegijate tunnustusest, mis on imeline lõppakord viimast korda toimuvale Rakvere gümnaasiumi filmifestivalile. Paisi sõnul näitab selleaastane saadetud filmide hulk noorte huvi filminduse vastu. “Noored teevad filme ja tahavad neid teha,” rääkis ta ja lisas, et sellise filmifestivali olemasolu Eestis on noortele filmitegijatele äärmiselt vajalik.