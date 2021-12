Kolumn: vaikusest, rahust ja alandlikkusest

Jõulude ajal ollakse üldse teistsugused. Ollakse paremad ja tahetakse teha head. Mis sest, et ümber on tohutu jõulumöll, aga meie hinges on eesmärk leida rahu ja olla veidi parem inimene. Tegelikult võiks selliseid rahulikke päevi võtta palju tihemini kui ainult jõulude puhul. Ka pühapäevi ei tasu ära unustada. See ei tähenda, et tuleb kirikusse minna, aga tuleb lihtsalt võtta aega. Päriselt puhata, mitte tormata veel lisatööd tegema, et saada mõned eurod. Raha tuleb ja läheb, hädad samamoodi.