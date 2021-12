Noored uurijad valgustasid kodupaiga ajaloo põnevaid tahke

Viies ülevirumaaline noorte koduuurimiskonkurss sai teoks. Hoolimata erilisest olukorrast esitati konkursile 41 õpilastööd 14 Virumaa koolist. Autorite sekka kuulusid nii algklassiõpilased kui ka abituriendid. Rõõmustas, et oli rohkesti töid, mis osalesid ka mitmel üleriigilisel võistlusel ja konkursil. Meeldiv on märkida, et sel aastal laekus senisest enam töid Ida-Viru koolidest, samuti oli rohkem osalejaid gümnaasiumidest. Lisandusid kaks gümnaasiumi: Toila gümnaasium ja Narva vanalinna riigikool. Kahjuks saabus vähem töid väikestest maapõhikoolidest, kus varem on olnud aktiivne koduuurimine.