Metsikud ja kirglikud ungari naivistid jutustavad isiklikke lugusid

Rakvere Galerii üks eestvedajaid Raivo Riim meenutas, et kui eelmine madjarite näitus Rakveres 2020 lõppes, küsis ungarlaste maaletooja Siiri Erm-Nairismägi, mida nad järgmisena sooviksid näha, ning vastust polnud vaja pikalt mõelda: muidugi Ungari naiviste.

“Nad on üle ilma kuulsad nagu Soome naivistidki. Tänu Liszti instituudi Ungari kultuuri Tallinna keskusele on ungari naivistid täna oma täies ilus Rakveres,” rääkis Riim, kes oli näituse üle südamest rõõmus. Liszti instituudi programmijuht Siiri Erm-Nairismägi ütles, et Rakvere Galeriis tulnud mõtte kunstiprojektina teostumine võttis aega kaks aastat.