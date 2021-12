Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Ärgu kustugu sõprus!“Vaata, grusiinlased!” – “Oi, neeger!” – “Kes need küll on?” Niisuguseid hüüatusi võib sageli kuulda tänavasaginas. Eripärane riietus, teistsugune nahavärv, võõra kõne rütm vangistavad tahtmatult tähelepanu. Silm naudib, kõrv kuulab. Ja mida noorem on nautija-kuulaja, seda eredamad on tekkivad emotsioonid. Kas aga need emotsioonid jäävad põgusaks tundevirvenduseks või saavad maailmavaate aluseks, see oleneb juba kasvatustööst koolis. NLKP XXIV kongressi otsus rahvaste sõpruse edasisest arendamisest kohustab koole muutma sotsialistliku internatsionalismi idee kogu kasvatusprotsessi koostisosaks. Ka Tudu 8-kl. Koolil on proletaarse internatsionalismi kasvatamisel märkimisväärseid kogemusi. Siin on kujunenud püsiv traditsioon, et igal aastal korraldatakse seoses NSV Liidu konstitutsiooni päevaga rahvaste sõpruse alaseid üritusi. 1968. aastal kujundati igas klassis rahvaste sõpruse nurk, kus tutvustati rahvademokraatiamaade pioneeriorganisatsioone. 1971. aastal võeti ette eri rahvuste karneval, mis väga meeldis lastevanematele. Läheneb NSV Liidu moodustamise 50. aastapäev. See tõi tänavu konstitutsioonipäeva tähistamisse erilise hoo. Otsustati pidada rahvaste sõpruse õhtu, millest võtaksid osa eesti, vene, läti, leedu, ukraina ja gruusia rahva esindajad. Vajalik häälestatus saavutati näitliku agitatsiooni abiga. Hoogustusid materjali otsimine, ettekannete õppimine, rahvariiete valmistamine. Iga klass rääkis sõprusõhtul oma “koduvabariigist”.