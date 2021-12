Ta lisas, et pöördumises märgiti ära, et tehas seisis 8. detsembril ülikõrgete elektrihindade tõttu. "Täna tehas töötab, ehkki elektri hind on valulikult kõrge," lisas Lahe. "Meie tehase seiskamine ja käivitamine ei saa toimuda sõrmenipsust, samuti on eriti külmal ajal seiskamise suhtes tundlikud mitmed tehase protsessid, mida peame arvestama otsustusprotsessides. Meie eesmärk on tagada tehase pikaajaline tegutsemine ja jätkusuutlikkus."