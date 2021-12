Juhtkiri: tark varas su tarkvaras

Kes poleks saanud e-kirja, mis lubab ulmesummasid, loteriivõitu või pärandust. Selleks et see õigusega sulle kuuluv summa ka sinuni jõuaks, pead jagama oma isikuandmeid, helistama kuhugi või ise kõigepealt kellelegi mingi summa üle kandma, et “asjad liikuma saada”. Iseenesest mõistetav, et see tubli välismaa advokaat, kelle südameasi on sinu tuleviku kindlustamine, ei saa enne seda summat sulle kanda.