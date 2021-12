"Narva jooksu mõte tekkis sellest, et soovisime ööjooksu fännidele pakkuda uusi elamusi. Kes on harjunud Rakveres ja viimased kaks aastat Tallinnas jooksma, teavad, et meie üritusel on tähtsal kohal meelelahutus ja tulevärk. Narva on praegu moes, seal puhuvad uued tuuled ning ööjooks sobib sinna hästi," rääkis ööjooksu peakorraldaja Marko Torm Põhjarannikule.