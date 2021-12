Pille-Riin Meltsas usub, et päästerõngas on Moskvas. FOTO: Andres Tohver

"Seda tunnet on raske kirjeldada, raske seletada. Elus on selliseid hetki, kus sõnadest tuleb puudu. Sa nagu nutad ja naerad korraga. See on sama tunne, kui sa saad omale esimest korda lapse," rääkis Tamsalus elav Pille-Riin Meltsas operatsiooniks vajaliku summa kokkusaamise kohta.