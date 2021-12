Lahemaa kutsub kaasa laulma ja tantsima

Viivi Voorand rääkis, et rahvamuusikaansamblil, kes esitab Lahemaa rahvuspargi aladelt kogutud folkloori, täitus aasta tagasi 45 muusikarikast aastat. Et aga elud ja olud vingerpusse tegid, venis plaadi valmimine palju pikemaks. “Usun, et Eestimaal oleme üks omanäolisem teiste hulgast. Iga esinemine ei ole vaid esinemine, see on olemine,” kõneles Voorand Lahemaa Rahwamuusikutest. “Ja et me selle tunde oleme kätte saanud, siis ikka tänu meie algusaegade memmedele-taatidele. Laulavad, tantsivad ja teevad vigureid teised taevastel radadel tänaseni! Ja meie ka ... samaga! Kui laulumängu või tantsulaulu sees olemine paneb ikka hõiskama ja kilkama, siis see ka sünnib. Ja kui rahvamuusika istub südames, ei saa pahaks panna, et lauluviis natuke jorutama läheb.”