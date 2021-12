"Kuulsin palju aastaid tagasi raadiost Mari laulu ja mõtlesin, et selle inimesega tahaks küll kunagi kokku saada. Nüüd me saimegi kokku ja kutsume ka sind sellest ilusast kohtumisest osa saama," ütles Jaan Tätte.

"Kui sa ütled, et võiks kokku saada vahel/siis ei ütle seda sulle sinu pea/vaid see, kes elab sinus vahel, vahel/ja sust mõnda asja paremini teab. // Kuid ka selleks võib ju kokku saada vahel/et saaks selgeks, kas on alles veel see soov/et võiks olla väga vähe meie vahel/et me tunneksime, olemegi koos," kõneleb Jaan Tätte laul "Kokku".