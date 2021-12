Verekeskuse verevarud on jõudnud kriitilise piirini

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep paneb inimeste südamele, et nad mõtleks jõulukuul neile, kelle elu sõltub doonoriverest. "Meie verevarud on kahanenud kriitilise piirini, kuid juba ühe vereloovutusega võib pääste mitme inimese elu – sestap on iga doonori panus praegu ülioluline," ütles Lellep. "Jõulud on ju kinkimise aeg, ja mis saaks olla veel suurem heategu kui kinkida kellelegi juurde elupäevi," lisas ta.