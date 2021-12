Kasvavaks trendiks on pürotehniliste toodete tellimine e-poodidest. E-kaubandus aga ei tunne riigipiire ning kaubagrupid, mille soetamisele on Eestis seatud piirangud, võivad olla mõnes teises riigis lubatud ning e-kaubanduse kaasabil kättesaadavad ka alaealistele.

Viimastel nädalatel on Maksu- ja Tolliameti töötajad korduvalt tuvastanud välismaistest postipakkidest pauguteid. Kõikidel juhtudel on paugutite tellijateks olnud alaealised. Peamiselt on kõik tänavused postipakid tulnud Poolast, kus pauguti müük tavatarbijale on lubatud, kuid ka seal kehtivad selle müügile vanusepiirangud, sõltuvalt tootest kas 18 või 21 eluaastat.