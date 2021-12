See, et film esilinastub Eestis samal päeval kui mujal maailmas, annab tänu ajavahele eestlastele unikaalse võimaluse kehastuda superpahalasteks, näha film ära enne suuremat osa maailma ja lekitada internetti fakte filmi kohta – see ära "spoilida". Meie saame filmi "spoilida" vaid meist lääne pool asuvate riikide elanikele, kuna oleme neist "ajas ees".