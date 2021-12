Vaade: piirajasse aetud kultuur

Kultuuri eestvedajad, nii korraldajad kui ka artistid, on meil valdavalt piirangutesse rahulikult suhtunud. See, kui suuta vaadata asju ka kaugemale oma mättast, on pigem hea oskus. Teadvustada, et liikvel on miski, mis mõnedele surmav, ja mitte hakata tatti pritsides oma õigusi nõudma. Põhjamaiselt rahuliku suhtumisega ja altruistlik – selline on olnud keskmise Eesti meelelahutaja profiil. On kutsutud üles rahvast end vaktsineerida laskma ning vaikiva nõusolekuga mõistetud hukka need, kes asjaga päri ei ole. Viimased on liigitatud samasse kasti, kuhu needki, kes on valmis elu lõpuni võitlema oma õiguse eest öelda neeger, aga ise elavad Põlvas. Või mujal lumises Eestis, see polegi asja point.