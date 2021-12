Sul on täpselt nii kaua kiire, kui saad teada, et vanaema enam pole

Viimaste aastate jooksul, kui olen uurinud tehnoloogia rolli seenioride igapäevaelus ning toetanud neid digiteadlikkuse kasvatamisel, on jäänud paljudest telefonikõnedest või laua taga peetud vestlustest kõlama lause: “Eks ma ikka tahan, et lapsed aitaksid, aga neil on ka nii kiire ja ma ei taha jalus olla.” Auväärses eas inimeste häälest on tunda igatsust ja kurbust.