Summa oli päris suur, aga see selleks. Lõppude lõpuks vaba maa ja kapitalism: kui on maksjaid, siis laske käia!

Aga ... Peaaegu kõik meediaportaalid, ilmselt ka televisioon, ja loomulikult sotsiaalmeedia võtsid selle teadmiseks ja korjasid postituse välgukiirusel üles ning jagasid seda justkui normaalsust ja õiget käitumist. Mida me järgmisele põlvkonnale sellega õpetame, kullakallis meediamasin? Ma töötan ka meedias ja saan aru, et loetavus on tähtis ja selliseid asju klikitakse hirmsat moodi. Aga äkki võiks mingi hetk moraali- ja eetikatunne ajakirjanikul ka kuskilt otsast näpistama hakata, et igasugust kõlbmatut käitumist ei peaks suurelt välja reklaamima.