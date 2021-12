Laktoosita toodetega võiks piiri pidada

​Tartu ülikooli emeriitdotsent Mai Maser kõneles, et piim ja piimatooted on inimesele supertoit, kuna kehale parimat väärtuslikku toidukraami on raske leida. Seal on üheskoos kõik esmavajalikud toitained, nagu täisväärtuslik valk asendamatute aminohapetega, kergesti seeditav rasv ja süsivesikud.