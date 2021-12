Otsuse eelnõu seletuskirjas mainib linnapea Triin Varek, et ei saa enam lähtuda nendest teadmistest, mis olid tänavu aprillis, mil volikogu kiitis toetuse küsimise heaks. "Koroonapandeemia on tuntavalt mõjutanud nii ehitusturgu kui kergitanud materjalide hindu ja tarneaegu. Purikatuse hinnanguline maksumus oli projekti esitamise hetkel oluliselt madalam, kui see on täna, ning ei ole võimalik ette näha, kui palju võivad hinnad veel tõusta," selgitas linnapea.