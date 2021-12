Kodus vaktsineerimise võimalust on kasutatud palju

Haigekassa tuletab meelde, et kõik inimesed, kellel ei ole tervislikel põhjustel võimalik vaktsineerima minna, saavad lasta end kodus vaktsineerida. Kodus vaktsineerimise võimalust saavad kasutada need inimesed, kellel on liikumisraskused, kuid kes soovivad vaktsiinisüsti saada. Visiit ja vaktsineerimine on tasuta, sealhulgas ravikindlustuseta inimestele.