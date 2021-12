Lääne-Virumaaga seotud inimestest on esindatud ööklubi MLounge & Bar omanik Magnus Lehesoo ja rokkmuusik Tanel Padar. Paraku ei jõudnud pöördumine paljudeni õigel ajal. Virumaa Teatajale telefoni teel antud kommentaaris ütlesid nii ööklubi Mjau juhataja Kristjan Kann kui ka baari Kära Kants omanik Oleg Knjazev, et oleksid alla kirjutanud küll, kui oleksid sellest teadnud.

Pöördumise põhisõnum on, et asutustele kehtestatud kohustuslik sulgemisaeg kell 23 on ebaõiglane tervele sektorile.