Jaanus Murakas selgitas, et numbrimärke vaatavad politseinikud seepärast, et tuvastada tagaotsitavaid sõidukeid. Korravalvuri kinnitusel jäävad need numbrid harjumuspäraselt meelde, sest tegemist ei ole keerulise kombinatsiooni, vaid pelgalt kolme numbriga. Teisena vaatab Murakas, kas sõidukites olijatel on turvavöö kinnitatud.