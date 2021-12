Rakvere reaalgümnaasiumi õpilased ja Karveliisa annetasid haiglale

Õmblustöökoda annetab ärkamistoale kaksteist komplekti 90–120 sentimeetrit pikkadele lastele mõeldud pidžaamasid. Need on lastepäraste mustritega ja trikotaažist. Tehismaterjale, mida võib tihtipeale pidžaamade kangas olla, nendes ööriiete materjalis ei sisaldu. “Tegime need puhtast puuvillast, et need oleksid ihusõbralikud,” ütles Raimets ja ei tahtnud annetuse rahalist väärtust nimetada. Kuid on ju teada, et heategevusprojektis osaledes töötunde ei loeta ega sente ei arvestata.