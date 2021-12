Nädala lind: suur-kirjurähn

“Rähn on lindude puusepp. Neid on mitu venda, kõik peavad sedasama ametit,” rääkis rähnidest Carl Robert Jakobson ligi poolteist sajandit tagasi. Ja tõepoolest on vennad rähnid puusepaametit pidanud aastasadu. Eesti üheksast vennast on kõige tuntum kirev suur-kirjurähn.