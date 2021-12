Virumaa Poistekoor paneb taas jõulud helisema

Virumaa Poistekoori looja ja direktor Ello Odraks rääkis, et tänavu isadepäeval, 14. novembril 30-aastaseks saanud Virumaa Poistekoor on andnud viimase 27 aasta jooksul 131 jõulukontserti, millest iga aasta viimane kontsert on toimunud Rakvere kirikus. Nii on ka seekord.