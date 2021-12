Angela Kasemets: “Teen tasuta meiki kõikidele näodeformatsiooniga või karvututele inimestele, kes selle vastu huvi tunnevad”

ngela Kasemetsal on ilu alal mitu sertifikaati, kuid tegelikult ametilt on ta kvalifitseeritud kokk. Ta on teadnud lapsest saati, et tahab kokaks saada, kuigi joonistada on talle alati meeldinud. “Ka toidu tegemine on omamoodi kunst,” tähendas Angela Kasemets. Ta töötas kuus aastat kokana, olles enamjaolt peakokk, aga kuna sel alal oli üsna palju pinget, otsustas eriala vahetada. Niisiis hakkas ta iluloojaks ja on iluteeninduses tegutsenud nüüdseks 13 aastat.