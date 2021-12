Kolumn: Vallo

On palju rikkama ajaloo ja säilinud mälestistega linnasid kui Rakvere. Kuid võrreldavat vaatepilti pakuvad vähesed. Mulle, kuid ma eeldan, et ka enamikule Rakvere elanikele on see vaatepilt ja üldisemalt linnuse olemasolu nii igapäevane, et me ei märkagi enam selle erilisust. See võib olla ka põhjus, miks linnust Rakvere turundamisel minu hinnangul liiga vähe kasutatakse.