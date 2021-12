Haprad hiidliblikad talvituvad teatris

Tillukesed tiivulised on Kaija Kesa võlunud pikemat aega. Kunstnik kõneles, et liblikate, mesilaste ja putukate teema algas seeriaga “Pühendusega mesilastele”, kus ta kujutas mesilasi ja teisi tolmeldajaid putukaid. “Mulle läks nii hinge, kui tuli järjest rohkem teateid, kuidas mesilased surevad, kuidas me mürgitame kogu aeg oma keskkonda,” ütles Kesa. “Hakkasin kujutama putukaid, et sellele tähelepanu pöörata.”