Koomiksifännid ootavad “Veskimehe” filmi esilinastust

Veskimehe karakter põhineb 1960-ndate populaarsel koomiksil, mille looja on Stanislav Libov. Loo peategelane on Alan Jacobs ehk Veskimees, kelle päritolu on müstiline ja kos­miline. Meie planeedile jõudis ta meteoriidi sees paljude valgusaastate tagant – ühena kümnest oma liigi esindajast, kes lennutati vastsündinuna koduplaneedilt kosmosesse, enne kui kogu planeedi hävitas mingi laserite värk. Oma päritolu ta ei tea, minevikku ei mäleta.