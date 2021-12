"Paar päeva tagasi oli alles juhtum, kui Nublu andur andis tulehäire signaali. Kuna klient telefonile ei vastanud, siis läks meie patrullekipaaž olukorda kontrollima," ütles G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala. Türilt tulnud häirele kiiresti reageerinud turvatöötajad nägid maja tagumisest aknast toas leeki ja kutsusid kohale päästeameti, kelle abiga avati uks, siseneti majja ning likvideeriti tulekolle. Juhtum sai alguse köögi aknalauale ununenud põlevast küünlast, mis oli süüdanud puidust küünlaaluse. Kahjustada said aknalaud ning aken. Tuli köögist teistesse tubadesse ei levinud ja keegi kannatada ei saanud. "See on üks paljudest näidetest, kui signaali edastav andur on päästnud maja põlengust," kõneles Pärjala.