Õhtul saabuv uus külmalaine muudab teeolud keeruliseks

Järgmisel nädalal püsib temperatuur valdavalt miinuskraadides, lumesajuhood jätkuvad ning teeolud võivad kiiresti muutuda. Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg kutsub kõiki liiklejad tähelepanelikkusele ja palub liiklejatel arvestada kiiresti muutuvate ilmastikuoludega.

"Autojuhtidel tuleks valida sobiv sõidukiirus ja hoida pikivahet. Sihtkohta jõudmiseks tasub alati varuda piisavalt aega ning alustada sõitu pigem aeglaselt, et jõuaks teeoludega kohaneda. Libeduseohuga tuleb arvestada ka jalakäijatel ja kergliiklejatel," sõnas Sulg.

Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse sünptiku Kairo Kiitsaku sõnul näitavad ilmakaardid, et tänavu saab nautida talviste ilmaoludega jõulupühi.

Kiitsak tõdeb, et jõulude ajaks on prognoosid ikka väga seinast seina ning muutuvad drastiliselt üle ööpäeva. "Jõulude ajal on kogu Põhja-Euroopas juhtimine madalrõhkkondade käes ning paljudes kohtades valitsevad talvised ilmaolud, ka Eestis. Selles pole kahtluski. Domineerivad miinuskraadid, saartel võib ehk kerge lühiajalise sula teha - sõltub, kui kaugele soe õhk ulatub merelt," kirjutas Kiitsak sotsiaalmeedias.

Madalrõhkkonnad transpordivad Kiitsaku sõnul Läänemere äärde niiskust ja sademeid. "Kuna õhumass on mõõdukalt külm, siis tulevad sademed taevast alla enamasti lumena. Pilvi on palju ja pilvisus üldiselt väga muutlik, aga mõnel pool on oodata ka selgimisi, millest tulenevalt saavad temperatuurierinevused piirkonniti väga suured olema," märkis Kiitsak.