Pingil on isegi QR-kood, mille abil saab lugeda Edithi kohta: miks ta Rakvere aukodanikuks määrati ja kuidas ta elu kulges. Kõik aga ei poolda elektroonilist lugemist või ei ole aega pingi ja kuju juures pikalt peatuda. Edith Kotka-Nymani lapsed Hendrik Nyman, Katrin Nyman Metcalf ja Helle Nyman kuulsid mõnedelt Rakvere sõpradelt, et nii mõnigi linnaelanik on jäänud vaatama ja mõtlema, et kes see Edith tegelikult oli ja mida see tüdruk kohvril võiks sümboliseerida.