Krambid on lapsele väga kurnavad ning ta võib end krambihoogude ajal vigastada. "Tavaliselt ta jääb peale krambitamist magama," tõi lapse ema näite sellest, kui kurnav see tüdrukule on. Kuna last ei saa kunagi üksi jätta, saab ema töötada vaid kahel päeval kuus ning peab hakkama saama vaid 377 euroga kuus – üle poole sellest rahast moodustavad toetused.