"Palju enam naisi, 43 protsenti, on enda sõnul kogenud raskemini tuvastatavat vaimset vägivalda kas praeguses suhtes või endise partneri poolt. Vähemalt kolmveerand tugikeskuste poole pöördunud naistest on emad, kel on vägivalla toimepanijaga ühised lapsed," selgitas ta kampaania vajalikkust.

Albrant märkis, et paljud lähisuhtevägivalla ohvrid jätavad toimuva enda teada ning jäävad seetõttu naiste tugikeskuste pakutavast abist ilma. "Naistel on häbi oma pere ja sõprade ees. Nad on tihti aastaid vaikinud ja kannatanud. Lisaks tunnevad nad süüd, et on sellise partneri valinud. Me usume, et ajakiri EMA aitab naisi jõustada, et igal emal on sisemine jõud kaitsta oma lapsi ja hoida ennast," rääkis Albrant.