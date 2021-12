Rakvere jõulukaunistused rändavad linna eri paikadesse

Uued elemendid pannakse esmalt üles Keskväljakule ja peale seda hakkavad kaunistused linna peal ringi rändama. Sel viisil on võimalik valgustada ka Rakvere linna kõige pimedamaid nurki ja tuua rõõmu kõigisse linnaosadesse. “Kui see kutsub inimesi jalutama, on seda rõõm kuulda,” ütles Püümets ja märkis, et tema soovib kaunistustega tekitada lastele vau-momente.

2019. aastal oli valgustunnel promenaadil, tänavu on see Aleksandri pargis. Samal aastal Keskväljakul olnud rohelised koonused rändasid sel aastal Ausambamäele. Uks, mis oli eelmisel aastal Keskväljakul, on nüüd Rahvaaias. Selleks et leida Kastani puiesteele peidetud päkapikud ja ehmunud kits, tuleb aga minna jalutuskäigule. “Installatsioonide tegemise inspiratsioon tuleb mõnikord suvel, mõnikord enne jõule,” ütles Püümets ja täpsustas, et tihtipeale tekivad ideed vestlustes linnaarhitekt Angeelika Pärna või RK Looming OÜ-d juhtiva Raiko Kaasikuga. Installatsioonide tegemisel mõeldakse ka sellele, kuidas saaks neid ladustada ja ka suvel kasutada.