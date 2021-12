Jäistel ja lumistel teedel varitseb libedus

Transpordiameti andmetel on varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt lumised või sõidujälgede vahel lumesegused, piirkondades, kuhu öine lumesadu ei jõudnud, kuivad. Põhja- ja Kesk-Eestis ning idapoolsemates maakondades sajab kohati lund, teedel on pinnatuisku. Temperatuur on miinuspoolel, jäistel ja lumistel teedel on libeduse oht.