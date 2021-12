Kandletrio annab jõulukontserdi

Trio Didalli on kolmest kandlemängijast-õpetajast koosnev ansambel. Hedi Viisma, Gerda Pärnaku ja Külli Org elavad üksteisest kaugel, aga neid seob suur sõprus ja armastus muusika, eriti kandlemuusika vastu. Nad on üksteise õpetajad, õpilased ja toetajad.

Käesoleva aasta viimastel päevadel saadakse taas kokku Rakveres, kus on ükskord juba jõulukontserdiga rahva ette astutud. Kavas on lood muusika eri valdkondadest: esitatakse klassikalist muusikat, levimuusikat, rahvamuusikat, jõululaule. Trio Didalli esinemisest on võimalik osa saada kolmapäeval, 29. detsembril kell 18. Kontsert on tasuta.