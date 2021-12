"Öömissa on jõulupühade päris esimene jumalateenistus, kuna Kristuse sünd leidis aset öösel," ütles kirikuõpetaja Tauno Toompuu ja märkis, et jõululaupäeval toimuvad pigem ettevalmistavad jumalateenistused paljude laulude ja kõnedega.

Missa ajal on olnud kaetud ka armulaud. Kell 23 alanud missa on Toompuu hinnangul olnud võrdlemisi populaarne, kuna paljud kirikulised on käinud seal peale seda, kui perega on jõulud tähistatud. Tavaliselt on öömissa kestnud poolteist tundi ja lõppenud enne kella ühte öösel.