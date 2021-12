Tõrma kabeli seinal avatakse pannoo

Pannool on kujutatud kasvavaid puid, mis on pikaealisuse ja rahu ja varju ja kaitse sümbolid. "Puude juured on omavahel seotud ja puude vahel on tühjaks jäänud pink, mida valgustab latern. Inimene, kes on siitilmast lahkunud, valgustab lähedaste elu ja käekäiku veel kaua oma tehtud tegude ja jagatud mõtetega ning juuripidi jääme seotuks igavesti," kirjeldas pannoo ees tekkinud mõtteid Rakvere vallavalitsuse heakorraspetsialist ja Juhan Kunderi Seltsi juhataja Maia Simkin.