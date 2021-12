Rakvere–Haljala teel põrkasid kokku väikebuss ja sõiduauto

Väikebussi juht, kes liikus Haljala poolt Rakvere poole, sõnas, et nägi juba kaugelt, kuidas Mercedese juht üritas ristmiku pealt minema saada, kuid libeda tee tõttu manööver ei õnnestunud. "Nägin, et muudkui tuleb ja tuleb peateele ette, ilmselt käis ratas libeda tõttu ringi ja autojuht arvestas valesti," sõnas väikebussi juht ning lisas, et õnnetuses kumbki sohver õnneks viga ei saanud. "Kõige tähtsam on siiski see, et me mõlemad terveks jäime."