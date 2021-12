Mida kuulata, kui püha öö on möödas ehk Alternatiive jõulumuusikale

Missugune võiks olla alternatiivne jõulumuusika? Virumaa Teataja seltskond – ajakirjanikud, fotograafid, keele- ja reklaamirahvas – pani kokku nüansirikka, põneva ja ehk ka üllatusi pakkuva valiku. Head kaasakuulamist!

Eva Samolberg-Palmi:

Muusika on minu jaoks väga hell teema. Nii hell, et kui keegi palub mul rääkida muusikast või valida mõni lugu, siis ma hakkan kartma, sest ma tean, et ma kaon muusika sisse ära. Usun, et mu elus ei ole olnud ühtki teist kunstiliiki, ühtki teist "asja", mis oleks mind nii suuresti mõjutanud kui muusika.

Läbitud metal'i-, pungi-, disko-, Brasiilia-, Kuuba-, afro-, house'i-, d'n'b-periood ja kõik teised loendamatud perioodid on jätnud minusse kustumatu jälje ja elavad minu sees oma vaikset elu, et siis jälle välja lüüa.

Hindan inimesi, kes armastavad muusikat ja kelle sees elab muusika. Jõuluaeg või mitte jõuluaeg, usun, et olen koondanud enda ümber ringi melomaanidest ja mul on võime haista muusikainimest juba kaugelt. Tunnen ennast muusika, inimeste ja muusikainimeste keskel kõige paremini.

Lood, mida jõulujärgsel perioodil kuulata

Ariel Pinki "Baby" on kahtlemata kõige naiivsem ja armastusväärsem lugu inimestest ja armastusest ja aitab seedida ka kõige raskemini seeditavat jõuluvorsti.

Sérgio Mendes "Mas, que Nada"

Kui akna taga on külm ja elektrihinnad kõrged, tuleb sooja saada muusikast. Sérgio Mendesi hitist "Mais, que Nada" on versioone tehtud palju, aga originaali vastu need ei saa.

Midagi natuke uuemat ja tantsulisemat. Tegelikult täiesti bänger, mis jõuluuima kindlasti minema pühib.

Marianne Loorents:

Émilie Simon "To the Dancers on the Ice". See lugu kõlab dokumentaalfilmis (vaadake ja te ei kahetse) "Pingviinide marss" – prantsuse keeles "La Marche de l'empereur" ("Keisrimarss").

Lisette Luik:

Minu jõulurepertuaari kuulub paar Mari Pokineni lugu. Eelkõige "Sõpradele", sest jõulud on pere aeg ja sõbrad on mu pere. See laul sobib mängima väga hästi sel hetkel, kui kaua kadunud sõbrad istuvad laua äärde ja ei teagi, millest teistega juttu alustada – see lugu ütleb kõik ja sulatab jää.

Lana Del Rey "Smarty", kuna see algab sõnadega "Do I make you feel like Christmastime?" ning hiljem kõlab laulus "Say I make you feel like Christmastime". Tegu ei ole jõululooga. See on üsna tavapärane reylikult flirtiv lugu, ainult et selle viis kõlab erakordselt riukalikult. Minu meelest on tore, et see lugu toob jõuludesse mängulisust.

Aivar Ojaperv:

Kui jõululaulud, siis olgu vähemalt Led Zeppelini versioonis.

Ain Liiva:

Minu lemmik Marko Matvere jõululaul "väike värdjas p2kapikk".

Kärt Devaney:

Soovitan: väga mõnus talveõhtu album Stingilt. "If on a Winter's Night..."

Merike Parve: