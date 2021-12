Maakonna korvpalli meistriliigas, kus osaleb neli meeskonda, on enim võite – kolm – teeninud sõdurpoiste võistkond 1JVBr, järgnevad RSK Tarvas ja Väike-Maarja Päästekool kahe võiduga. Kaks võitu on ka RLV Massive kontol, aga neil on teistest kaks mängu enam peetud ja seega ka kaks kaotust rohkem.