Mida see kemikaal endast kujutab? “Granosaan on põllumajanduses kasutatud puhtimisvahend, milles on toimeainena 2–2,5 protsenti etüülelavhõbekloriidi. Väga mürgise toimeaine tõttu on see paljudes riikides keelatud,” selgitas päästeameti Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht Seidi Lamus-Tšistotin.