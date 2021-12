Kunda ühisgümnaasiumi direktori Kristi Aroni sõnul kogeti eelmisel õppeaastal, et tehnoloogiaõpetusega tegelemine nõuab nii aega kui ka vahendeid ning tehnoloogiaõpetuse olümpiaadiks valmistumine eeldab koolilt mitmekesist käsitöö- ja elektritööriistade olemasolu.

“Nii tuli vajalikud vahendid olümpiaadi eel kokku laenata. Et selline olukord ei korduks, otsustasime pöörduda AS-i Estonian Cell poole, et paluda toetust tehnoloogiaõpetuse ja robootika õppevahendite soetamiseks,” rääkis direktor. “Et jõulud on unistuste täitumise aeg, kinnitas meile ka kohaliku ettevõtte vastus.”